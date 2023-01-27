Мошенники маскируются под волонтеров в зоне спецоперации

Мошенники в России начали выдавать себя за «волонтеров в зоне СВО». Об этом РИА «Новости» рассказали в межрегиональной общественной организации «Вече», работающей в Донбассе с 2014 года.

«К сожалению, мошенничество действительно существует. И мы сами с ним сталкивались, видели много групп, которые пользуются нашим именем. Но мы всегда стараемся объяснить, что у нашей организации есть представители, в том числе и во многих городах. Их номера указаны на нашем официальном сайте, им всегда – в любое время – можно позвонить, задать вопросы, проконсультироваться, посоветоваться», – сообщил глава «Вече» Владимир Орлов.

Общественник рекомендовал не верить людям, которые пишут анонимно и не предоставляют о себе и своей организации никакой информации. Он напомнил, что все организации, которые занимаются благотворительностью, должны ежегодно предоставлять в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. «Все эти документы, безусловно, должны публиковаться на сайте организации. Кроме того, они опубликованы и на сайте Минюста в разделе НКО», – рассказал Орлов.

При этом общественник подтвердил, что зачастую пожертвования собирают на личные карты, а не счета юрлиц, так как за наличные удобно приобретать необходимое оборудование.

Москва, Зоя Осколкова

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