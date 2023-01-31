В антикоррупционном законе появится еще одна причина для утраты доверия чиновников

Министерство труда предложило внести изменения в антикоррупционные нормы и увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных. Это будет относиться в первую очередь к госслужащим и силовикам.

Ведомство подготовило изменения в закон «О противодействии коррупции» (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. То есть, если начальнику было известно о конфликте интересов, а он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

«Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта. В случае если он не обладает необходимыми для этого полномочиями, его обязанностью будет сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает требуемыми рычагами власти», – пишет РБК.

Согласно российским законам, под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей. Личная заинтересованность, в свою очередь, означает возможность получения доходов в виде денег, имущества, услуг, работ или других выгод.

По мнению экспертов, инициатива может стать эффективной мерой, так как будет стимулировать лиц, имеющих полномочия разрешать конфликт интересов, принимать необходимые меры, а не оставлять все на откуп ответственности или безответственности конкретных сотрудников.

Москва, Зоя Осколкова

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