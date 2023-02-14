Володин: 60% уехавших за границу россиян вернулись

Более 60% покинувших страну россиян уже вернулись, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Часть граждан РФ остается вдали от родины, поскольку работает на вынесенных на иностранную территорию предприятий в связи с санкциями, добавил политик.

«У нас с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер отметил, что часть россиян уехала за границу в связи с выносом за пределы РФ некоторых производств из-за западных санкций. И там граждане столкнулись с попытками «вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили». Некоторые уже «свой выбор сделали», добавил Володин.

Ранее Вячеслав Володин высказался за решительные меры к россиянам, уехавшим из страны и делающим оскорбительные заявления в адрес России и ее военных. Депутаты Госдумы по своей инициативе принялись за разработку законопроекта об изъятии имущества таких граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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