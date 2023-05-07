Более 1,5 тыс. жителей Запорожской области вывезли из прифронтовых районов

Власти Запорожской области сообщили о более 1,5 тыс. жителей, вывезенных с прифронтовых территорий. Люди эвакуированы из пяти районов и двух городов на юг области.

«С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте», – написал врио главы области Евгений Балицкий в своем Telegram.

По его словам, «все идет в штатном режиме, по графику».

Напомним, 5 мая Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он объяснил этого усилившимися обстрелами ВСУ. Как отметил Балицкий, наступление украинских войск в регионе может начаться в ближайшие дни или даже часы. Накануне врио главы региона сообщал, что первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске.

В свою очередь, вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко уточнил, что из прифронтовых районов в южные районы области планируется переместить до 70 тысяч человек.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»