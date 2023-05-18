Вице-спикер Госдумы призвал разрешить пересдавать ЕГЭ летом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить пересдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) не на следующий год, а летом. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Депутат в своем письме со ссылкой на исследования указал, что 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, а 22% одиннадцатиклассников в это время принимают успокоительные препараты. Это вызвано тем, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год, убежден Чернышов. При этом, подчеркнул он, экономика и промышленность России сейчас «как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов».

«Прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», – пишет парламентарий (цитата по ТАСС).

По его мнению, такое решение «позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты».

Напомним, в 2023 году сдача ЕГЭ в регионах РФ начнется с 26 мая.

Ранее, в мае глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ вряд ли будет отменен в ближайшие 10 лет. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения.

В марте в Минпросвещения заявляли, что такие важные решения, как отмена ЕГЭ, нельзя принимать без широкого экспертного обсуждения, а также выяснения мнения учащихся и их родителей.

Москва, Наталья Петрова

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