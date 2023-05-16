Глава Рособрнадзора не видит причин для отмены ЕГЭ в ближайшие 10 лет

Единый государственный экзамен вряд ли будет отменен в ближайшие 10 лет, но в перспективе данные, собранные искусственным интеллектом, могут дополнить портрет выпускника. Об этом сегодня в ходе горячей линии по проведению государственной итоговой аттестации заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока я не вижу перспективы, что форма (ЕГЭ), как экзамена, нами будет вообще отменена в ближайшие десять лет точно», – цитирует Музаева «Интерфакс».

Руководитель Рособрнадзора добавил, что к 2030 году формат выпускного экзамена может быть дополнен новыми массивами данных, которые будут анализироваться и собираться с помощью искусственного интеллекта.

«Серьезно анализировать сможет не только человек, не только высшее учебное заведение, но и искусственный интеллект по тем электронным следам, которые за каждым из нас», – пояснил он.

По его словам, будут приниматься во внимание и индивидуальные достижения учеников.

«Тот массив информации с 1-го по 11-й класс, тот массив достижений, который у нас есть, не только по стандартным оценкам, но и по участиям в олимпиадах, конкурсах. Возможно, мы получим полный портрет выпускника», – пояснил Музаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. «Если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать», – подчеркнул премьер.

В марте в министерстве просвещения России заявляли, что такие важные решения, как отмена ЕГЭ, нельзя принимать без широкого экспертного обсуждения, а также выяснения мнения учащихся и их родителей.

Москва, Андрей Дорофеев

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