Армия выявит и уничтожит украинские зенитки С-200 за атаки ВСУ на три российских региона

Киевский режим пытался атаковать объекты в трех российских регионах зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу, выявить и уничтожить эти комплексы, а также аналогичную технику.

9 июля ВСУ попытались атаковать из С-200 объекты в Крыму, Ростовской и Калужских областях. «По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», – сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Герасимов поставил задачу «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение».

Вместе с тем, дано поручение дополнительно повысить уровень защиты объектов от ударов с воздуха.

Москва, Зоя Осколкова

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