Половина россиян не видят кризисных последствий для экономики из-за санкций

Около половины (47%) жителей России не видят критических последствий для экономики из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Каждый четвертый респондент (24%) заметил некоторое негативное воздействие санкций на экономику, но при этом о кризисных последствиях для РФ речи не идет. 23% опрошенных считают, что западные санкции вообще не оказывают заметного влияния на российскую экономику.

Более того, 29% россиян придерживаются мнения, что западные санкции способствуют росту и дальнейшему подъему экономики. Такая точка зрения преобладает среди сограждан 46-60 лет.

Каждый десятый опрошенный все же заметил кризисные последствия западных санкций. Еще 14% не знают, что можно сказать по этому поводу.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах в 53 регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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