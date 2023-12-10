Еще 100 эвакуированных из сектора Газа россиян доставлены в Москву

Самолет МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, из Египта в Москву. Об этом говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Telegram.

Накануне еще сотня граждан России и членов их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава. Эвакуированных доставили в Каир, откуда они ночью вылетели в Москву.

Надо отметить, что это был 11-й рейс, который совершила авиация МЧС в ходе гуманитарной миссии по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

Всего с начала миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыли уже 1051 человек, из них 473 ребенка.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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