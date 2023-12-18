Опрос: 2023 год стал удачным для 52% опрошенных россиян

Более половины (52%) опрошенных россиян считают удачным уходящий 2023 год. Почти для трети респондентов год прошел более удачно, чем прошлый, и почти столько же сумели улучшить материальное положение, следует из данных опроса ВТБ и банка «Открытие».

Пять процентов опрошенных уверенно назвали 2023 год удачным, еще 47% назвали его скорее удачным. Для 29% этот год был лучше прошлого, а для 26% – таким же хорошим. Около трети респондентов в этом году не сумели найти свою удачу, а 15% затруднились с ответом.

Лучшими моментами уходящего года россияне назвали крепкое здоровье свое и близких (33%), удавшийся отпуск (29%), гармонию в личных отношениях (21%). Еще 19% порадовались выросшему доходу, 12% – новой работе, 11% – появлению питомца, 9% – завершению ремонта или крупной покупке. Порядка 2% опрошенных запомнят 2023 год, потому что создали семью.

Около 33% респондентов смогли улучшить финансовое положение, у 36% в этом плане ничего не изменилось, приводят данные «Известия».

Президент РФ Владимир Путин заверил, что у российской экономики достаточный запас прочности, чтобы «не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед». Министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал рост ВВП страны в 3,5% по итогам года и пообещал, что в 2024 году положительные тренды сохранятся.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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