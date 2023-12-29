Правительство продлило поддержку рынка труда на 2024 год

Меры поддержки рынка труда в России продлены на весь 2024 год. Поддержкой уже воспользовались более 360 тыс. россиян, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министр РФ Мишустин подписал соответствующее постановление. Меры поддержки начали применять в 2022 году в связи с усилившимся санкционным давлением, чтобы помочь гражданам сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить доход.

В кабмине напомнили, что воспользоваться поддержкой может любой россиянин, кого перевели не неполный рабочий день или отправили в вынужденный отпуск. Меры также введены для тех, кто оказался под риском увольнения или потерял работу и ищет новую. Им помогут найти временную работу, пройти переобучение, поддержат при открытии своего бизнеса.

С момента введения мер поддержки в 2022 году ими уже воспользовались более 360 тыс. россиян, оказано около 430 тыс. услуг.

Замглавы МЭР РФ Полина Крючкова заявила, что российская экономика прошла этап восстановления и продолжает активно расти. По данным Росстата, уровень безработицы с 3% в сентябре 2023 года снизился до 2,9% в октябре, обновив исторический минимум.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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