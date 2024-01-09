За четыре года в России спасли 17 белых медведей

Специалистам Росприроднадзора удалось спасти 17 белых медведей за последние четыре года. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
«Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России – это белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. Семнадцать мишек нам удалось спасти за последние четыре года», – сказала Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, большая часть из спасенных животных вернулись в естественную среду обитания. Четверых медведей, который утратили способность жить в дикой природе, направили в зоопарки.
Москва, Зоя Осколкова
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