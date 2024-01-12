«Одноклассники» выяснили самый популярный способ поздравить с Новым годом

В новогодние праздники 2024 года активность пользователей в соцсетях была выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным «Одноклассников», только с 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 1,2 миллиарда виртуальных подарков, что на 27% больше. Чаще всего подарки отправляли жители Московской области, Краснодарского края, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей. Один пользователь ОК отправил 214 тысяч подарков во время новогодних каникул. В среднем отправка одного подарка занимает до одной секунды, при этом можно выбрать ряд получателей сразу, уточнили в пресс-службе соцсети.

В первый день года россияне также активно делились своими публикациями в соцсетях – в ОК число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. В основном публиковали фотографии праздника, делились новогодним столом и декором елок. Активная переписка между пользователями фиксировалась 31 декабря – число отправленных сообщений увеличилось на 51%.

Согласно исследованию «Одноклассников» совместно с сервисом «Ремонт со СберУслугами», большинство опрошенных россиян (52%) поздравляли с Новым годом только самых родных, 49% – близких друзей. Коллег поздравляли треть опрошенных (33%), а 31% всех своих знакомых. 5% не поздравили никого.

Больше половины опрошенных (53%) отправляли поздравления в соцсетях или мессенджерах. 46% россиян желали счастья по телефону, а 38% – отправляли теплые слова по SMS. Треть участников опроса (33%) старались поздравить всех лично.

В опросе приняли участие более 3 500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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