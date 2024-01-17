В России хотят сделать обязательным анализ ДНК родственников пропавших без вести

В России предложили ввести обязательную геномную регистрацию родственников людей, пропавших без вести. Это поможет в поисках и опознании тел погибших. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Документ был принят в первом чтении в конце прошлого года, пишут «Известия». «Внести в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» следующие изменения: ч. 1 ст. 7 (определяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. – Ред.) дополнить п. 5… близкие родственники лица, пропавшего без вести», – говорится в законопроекте.

Геномная регистрация – это процесс сбора, анализа и хранения данных о ДНК группы людей. Она предполагает создание базы данных генетических профилей, которую можно использовать для различных целей, включая идентификацию личности. Геномная информация должна храниться до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет, уточняется в документе.

На начало 2023 года в России числились пропавшими без вести почти 28 тысяч человек, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысячи пропавших граждан (26,6%), а из найденных погибшими идентифицировать только 1855 человек (15,4%).

По словам юристов, геномная регистрация может значительно ускорить процесс опознания тел пропавших без вести лиц. Сравнивая ДНК обнаруженных останков с генетическими профилями в базе данных, эксперты могут достоверно установить личность умершего. Это особенно важно в случаях, когда тела были повреждены или обнаружены через долгое время после смерти и другие методы идентификации становятся невозможными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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