В Белгороде отменили крещенские купания

Власти Белгорода решили отказаться от проведения крещенских купаний в городе из-за сложившейся оперативной обстановки. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов на пресс-конференции в четверг, 18 января.

«В этом году количество организованных мест в целом в регионе будет меньше. В прошлом году их было 98, в этом – 89. Принято решение, что Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий», – сказал Потапов (цитата по РИА «Новости».

Он добавил, что крещенские купания также не будут проводиться и на приграничных территориях Белгородской области.

Глава регионального управления МЧС призвал отнестись к принятым мерам безопасности с пониманием.

Потапов призвал жителей Белгорода не выходить на улицу в случае получения сигнала о ракетной опасности, даже в том случае, если они опаздывают на работу.

«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю. Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры», – отметил Потапов.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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