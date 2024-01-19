Почти половина жителей России испытывают тревогу

Почти половина россиян признались, что в их окружении преобладают тревожные настроения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественное мнение (ФОМ).

53% респондентов отметили, что настроение их родных, друзей, коллег и знакомым в основном спокойное. 41% рассказали о том, что у окружающих, по их мнению, преобладает тревожное настроение.

Стоит отметить, что по сравнению с декабрьским опросом, число людей, испытывающих тревогу, увеличилось – с 36%, а тех, кто чувствует спокойствие, наоборот, уменьшилось – с 57%.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Опрос был проведен 12-14 января 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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