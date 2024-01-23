В России закрепили единый статус многодетных семей и меры их поддержки

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и мерах их поддержки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лег при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», – говорится в указе.

Многодетным семьям гарантируются: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профобразования в целях обеспечения их качественной занятости; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах страны.

Президент поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а также обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о них и предоставляемых им мерах поддержки. Кабмин будет проводить мониторинг социально-экономического положения многодетных и определять порядок и условия участия организаций в предоставлении мер соцподдержки.

В числе рекомендаций высшим должностным лицам субъектов РФ по видам помощи многодетным указываются: бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам; предоставление обучающимся общеобразовательных организаций бесплатного проезда; предоставление бесплатного питания обучающимся; обеспечение обучающихся одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения. Детей из многодетных семей рекомендуется принимать в детские сады в первоочередном порядке.

Кроме того, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для таких семей предлагается установить в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, а также содействовать в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус», – указывается в документе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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