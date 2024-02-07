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Среда, 7 февраля 2024, 14:11 мск

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ЦБ: в 2023 году каждый десятый россиянин пострадал от киберпреступников

В 2023 году каждый десятый житель России пострадал от действий киберпреступников. Об этом сообщается по результатам опроса 395 тысяч человек, проведенного Центробанком РФ.

«В прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками, при этом пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тысяч рублей», – сообщает регулятор.

Чаще всего жертвы сами сообщали мошенникам данные банковских карт, коды безопасности, а также переводили деньги на счета злоумышленников. Примерно треть из тех, кто пострадал, обращались с заявлением о хищении средств в свой банк.

«Из ответов респондентов следует, что наиболее распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество (звонок и СМС-сообщение). При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров», – добавили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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