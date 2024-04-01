Белгород отправил более 6 000 детей в 30 регионов

Более шести тысяч белгородских детей размещены в 30 регионах РФ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Список регионов, принявших школьников, дополнили Самара, Саранск, Нижний Новгород.

«Сейчас уже более 6 000 человек находятся в почти 30 регионах РФ. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших детей. Не устану повторять слова благодарности своим коллегам-губернаторам за то, что они принимают наших детей, помогают организовать учебный процесс, досуг, отдых», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Гладков сообщил, что власти региона поддерживают связь с обеспокоенными родителями. Глава Белгородской области лично звонит коллегам из других субъектов по вопросам и просьбам, связанным с ребятами. Одно из обращений касалось мальчика, заболевшего коронавирусом, но ребенок уже поправился, родных успокоили.

«В одном из регионов измазали пастой мальчишку, подрались наши дети, которые приехали из Белгородской области. Будем наводить порядок, постараемся этого впредь не допускать. Хотя измазать друга пастой ночью – этим, мне кажется, занимались в детстве все мы», – отметил Гладков.

Ребят из приграничных районов Белгородской области отправляют в другие регионы, чтобы увести из-под обстрелов ВСУ. Всего подано более девяти тысяч заявок.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube