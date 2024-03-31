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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:33 мск

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В результате обстрела Белгородской области ранена местная жительница

В результате сегодняшнего украинского обстрела Белгородской области, по предварительным данным, ранения получила местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, один человек пострадал – это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время, по его словам, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали.

«Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий», – добавил Гладков.

Глава региона также отметил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения.

«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», – сообщил Гладков.

Как сообщал «Новый День», сегодня сегодня около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Всего было сбито 10 боеприпасов.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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