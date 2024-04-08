Какие компенсации получат жители Орска: обещания властей и горький опыт ирбитчан

Жители Оренбургской области, потерявшие имущество в результате наводнения, должны вскоре получить материальную помощь от государства. Уже сейчас встречаются мнения, что сумма компенсаций для людей, потерявших все, слишком мала. А скептики из Свердловской области вспоминают наводнение 2016 года в Ирбите и Слободо-Туринском районе – тогда пострадали более 2 тысяч человек. Мало того, что размер компенсации был невелик, так еще и ждать ее пришлось больше года.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в выходные заявил, что размер единовременной материальной помощи пострадавшим увеличен с 10 тысяч рублей на человека до 20 тысяч. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости составит 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей – за полностью утраченное имущество первой необходимости, сообщает РИА «Новости».

Жителям Ирбита в 2016 году удалось получить только по 10 тысяч компенсации в качестве единовременной выплаты. За остальное пришлось сражаться. Чтобы получить 50 тысяч за утрату имущества, людям приходилось месяцами обивать пороги. Некоторые узнали, что утраченные частные дома были неправильно оформлены в собственность. Наше агентство выпустило целую серию материалов, посвященных борьбе рядовых уральцев с нерадивыми чиновниками – подробнее об этом затяжном противостояния можно прочитать здесь, здесь и тут.

Власти Ирбита долго судились с прокуратурой на предмет того, кому положена эта сумма. В конечном счете Свердловский областной суд указал: компенсации в 50 тысяч положены каждой жертве стихии. Так как паводок в Ирбите признали ЧС федерального масштаба, средства должны были выделить из резервного фонда правительства РФ, в посредники определили свердловское правительство.

Напомним, по последним данным, в Оренбуржье остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок. Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей. В Орске подтоплен 6641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Орск, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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