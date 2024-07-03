В Дагестане ввели временный запрет на ношение никабов

Муфтият Дагестана принял решение о временном запрете ношения никабов (женский головной убор, скрывающий волосы и лицо и оставляющий только прорезь для глаз, – прим. ред.). Об этом сообщил заместитель Муфтия Дагестана Абдулла Салимов.

«Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населения республики и на основании вынесенного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов», – заявил Салимов.

Он добавил, что мера будет действовать до «устранения выявленных угроз».

Накануне руководитель отдела Фетв Муфтията Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что по результатам исследования шариатских текстов достаточных оснований для всеобщего запрета никаба в республике не найдено. Однако в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен временный местный запрет, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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