Число не желающих эмигрировать россиян достигло максимума

В России подавляющее большинство граждан не желают уезжать на постоянное место жительства в другую страну. Среди тех, кто хотел бы эмигрировать, почти половина лишь допускают такой вариант, но не имеют четкого плана действий. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сегодня хотели бы уехать за границу на постоянное место жительство только 5% россиян, тогда как абсолютное большинство опрошенных (93%) скорее исключают для себя такой вариант событий. За все время наблюдений процент миграционно настроенных граждан находился в диапазоне от 5% до 17%, показатели последнего года самые низкие», – говорится в результатах исследования.

С 2022 года желание россиян остаться в РФ постепенно укреплялось, а доля тех, кто допускает отъезд за границу, сократилась в два раза – с 10% до 5%. Социологи подчеркнули, что опросы фиксируют не фактическую готовность населения переехать в другую страну, а миграционные настроения.

Половина декларирующих готовность к переезду (45%) пока не думали о том, когда примерно могли бы осуществить его. Этот вариант во все замеры набирает большинство ответов (39-51%). Еще 21% не знают, когда смогут переехать, хотя и думали об этом. Только 12% заявили, что намерены реализовать свои планы уже в ближайшие год-два.

«В целом динамика эмиграционных настроений отражает реакцию российского общества на политические, экономические и социальные изменения в стране. Периоды роста связаны с кризисными явлениями, а снижение – с некоторой стабилизацией ситуации», – отмечается в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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