Свыше 116 тысяч выпускников пересдадут один из ЕГЭ 4 и 5 июля

Более 116 тыс. выпускников текущего года подали заявления о пересдаче одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Согласно правилам, предыдущий результат будет аннулирован вне зависимости от результата пересдачи. Всего ЕГЭ в этом году сдавали около 700 тыс. человек, включая выпускников прошлых лет.

Больше всего желающих пересдать обществознание – более 31 тыс. выпускников. Около 21,5 тыс. будут пересдавать информатику, 12,2 тыс. – русский язык, 11,2 тыс. – химию, 11,1 тыс. – профильную математику, 8,1 тыс. – биологию.

По информации ведомства, на пересдачу базовой математики зарегистрировались около 6,4 тыс. выпускников, английского языка – 3,6 тыс., литературы – 3,2 тыс., истории – 2,7 тыс., физики – 1,3 тыс.

Меньше всего пересдач будет по географии – 247 человек. Кроме того, единицы выбрали для пересдачи немецкий, французский, испанский и китайский языки.

Результаты пересдач станут известны не позднее 17 июля.

В пресс-службе напомнили, что возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые. Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов.

Согласно расписанию ЕГЭ, 4 июля выпускники смогут пересдать русский язык, информатику, обществознание, физику, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля пройдут экзамены по биологии, географии, литературе, истории, математике базового и профильного уровней и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдать один экзамен ЕГЭ и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать документы с учетом пересдачи.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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