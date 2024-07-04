На Кубань идет аномальная жара до +41°С

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

С 6 по 8 июля на Кубани столбики термометров поднимутся до +39…+41°С, а на Черноморском побережье до +37°С.

В связи с установлением аномальной жары спасатели рекомендует правильно одеваться – носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени, воздерживаться от спиртных напитков, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.

Сегодня в Краснодаре воздух прогрелся до отметки +35°С, в Сочи +32°С.

Как сообщал «Новый День», в парках Краснодара сегодня, 4 июля, из-за сильной жары временно не работают аттракционы.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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