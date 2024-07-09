Остаток маткапитала можно будет забрать

Семьи смогут забрать свои остатки от материнского капитала. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

По его данным, на текущий момент более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тысяч рублей. Чтоб они не зависали на счетах, будут подготовлены специальные поправки, регламентирующие направление денег получателям.

По подсчетам, всего будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 млрд рублей.

Напомним, что маткапитал начали выплачивать с 2007 года. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020-го меру поддержки распространили и на первенцев.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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