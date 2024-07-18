В России начали выпускать туалетную бумагу со смываемой втулкой

Архангельское предприятие, занимающихся выпуском туалетной бумаги, заявило о создании смываемой втулки для этого вида продукции. Сообщается, что эта новинка уже появилась в широкой продаже в магазинах.

Как уточняется, технология была внедрена совместно с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ).

Разработчики подчеркивают, что втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов. Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб.

Архангельск, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube