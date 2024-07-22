Жители России ежедневно тратят на карманные расходы примерно 800 рублей

На карманные расходы москвич в среднем тратит 813 рублей, петербуржец – 826 рублей, жители других регионов – 786 рублей. Об этом говорит исследование страховой компании и аналитического центра НАФИ, которое цитирует RT.

В среднем житель России тратит ежедневно 801 рубль. Большинство тратят деньги на напитки и перекусы в магазинах – 64 процента, еще 43 процента – на общественный транспорт.

Каждый третий житель России часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35 процентов). При этом 7 процентов опрошенных делают такие покупки каждый день.

Около трети россиян периодически ездят на такси и считают траты на поездки повседневными – 34%. При этом ежедневно на такси передвигаются не более 3 процентов жителей России.

При необходимости 62 процента опрошенных готовы сократить определенные карманные расходы, 52 процента готовы отказаться от кофе навынос и еды из кафе.

В целом готовность экономить чаще выражают россияне с высшим образованием (69 процентов), средним уровнем дохода (69 процентов) и те, у кого нет детей (63 процента). При этом молодежь не готова экономить на карманных расходах (46 процентов).

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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