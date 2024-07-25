В России утвердили календарь выходных и праздников на 2025 год

Министерство труда РФ опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», – говорится в сообщении.
Например, выпавшие на выходные дни новогодние праздники прибавляются к другим дням. Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней.
В 2025 году россияне будут отдыхать:
с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;
с 22 по 23 февраля;
с 8 по 9 марта;
с 1 по 4 мая;
с 8 по 11 мая;
с 12 по 15 июня;
со 2 по 4 ноября;
с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.
Москва, Зоя Осколкова
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