В России утвердили календарь выходных и праздников на 2025 год

Министерство труда РФ опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», – говорится в сообщении.

Например, выпавшие на выходные дни новогодние праздники прибавляются к другим дням. Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней.

В 2025 году россияне будут отдыхать:

с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 1 по 4 мая;

с 8 по 11 мая;

с 12 по 15 июня;

со 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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