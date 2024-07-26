Два телеканала накажут за слишком громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении двух телекомпаний за превышения допустимого уровня громкости рекламы на телеканалах.
«Громкость рекламных роликов более чем на 1,5 дБ превышала допустимый уровень на телеканалах «ТНТ» и «Русский иллюзион». ФАС России провела анализ записей эфира телеканалов и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала», – говорится в сообщении ведомства.
В России излишнее воздействие звуковой рекламы на граждан запрещено законом. Это касается не только превышения громкости рекламных блоков на радио и телевидении, но и наружных средствах, размещенных на зданиях и транспорте.
В случае выявления нарушений рекламораспространителям грозит ответственность в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Москва, Зоя Осколкова
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