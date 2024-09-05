Песков отрицает обсуждение новой волны мобилизации

Власти России не обсуждают новую волну мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил рост числа добровольцев, которые приходят на контрактную службу.
«Обсуждений таких не ведется», – цитирует Пескова ТАСС после соответствующего вопроса на полях Восточного экономического форума.
В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Минобороны набрало достаточное число добровольцев. Позже министерство подтвердило, что число желающих заключить контракт с ВС РФ растет. В апреле глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал мобилизацию пройденным этапом, который «ни при каких условиях» не повторится.
Москва, Наталья Рязанова
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