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Четверг, 5 сентября 2024, 10:29 мск

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Песков отрицает обсуждение новой волны мобилизации

Власти России не обсуждают новую волну мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил рост числа добровольцев, которые приходят на контрактную службу.

«Обсуждений таких не ведется», – цитирует Пескова ТАСС после соответствующего вопроса на полях Восточного экономического форума.

В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Минобороны набрало достаточное число добровольцев. Позже министерство подтвердило, что число желающих заключить контракт с ВС РФ растет. В апреле глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал мобилизацию пройденным этапом, который «ни при каких условиях» не повторится.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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