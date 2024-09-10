«Тыла нет»: эксперты – об атаке беспилотников на Подмосковье

Атака беспилотников ВСУ на Подмосковье и другие регионы РФ – знак того, что чувствовать себя в безопасности, как раньше, больше невозможно, считают эксперты. Однако осознали это еще не все.

Об этом говорит, например, политтехнолог Илья Ананьев: «Глядя на жуткие кадры в Подмосковье, ты уже начинаешь думать, что твои дети не должны спать на кровати, расположенной у окна, и передвигаешь их в противоположную сторону. Сторона твоего дома, этажность и возможные риски, как бы ты ни гнал эти мысли из головы, всё-таки в неё проникают. И всё другое. А главное, формулирует вопрос к государству: «Кто меня защитит»? Осознанность и опыт уже не дает возможности сказать: «Пронесет, это же не со мной, а где-то далеко». Да, нет, уже всё здесь. Этот страх и есть главный месседж беспилотной войны на гражданской территории. Но до «коллективного страха» Москве еще ой, как далеко. Пока она снимает ночные выстрелы «Панциря» в «Телегу» с вскриками «вау» и русским матом, а потом спокойно идет спать. До следующих «съемок».

Политический консультант Андрей Перла подчеркивает: «Мы никак не можем привыкнуть к простой и понятной мысли, сформулированной Эренбургом ещё осенью 1941 года: тыла нет. Никто не может сказать о себе, что он находится достаточно далеко от фронта, в безопасности и может позволить себе жить как до войны. Не замечать войны. Даже несмотря на то, добавлю я от себя, что экономика растет быстрыми темпами и уровень жизни большинства растет вместе с ней. Нам напомнили эти дроны, что мы под обстрелом, мы на войне – все. Абсолютно все. Что нет никакого «до войны». Что единственное, что можно сделать для прекращения обстрелов и бомбежек – уничтожить противника. Тогда настанет мир – а до того мира не будет.

...А Крым и Севастополь давно под ударом и странно было бы, если бы было иначе».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром над территорией Московской области сбито 20 украинских беспилотников, еще 14 – над Курской, 13 – над Тульской. Восемь БПЛА уничтожены в небе над Белгородщиной, семь – над Калужской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один – над Орловской областями. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали в результате утренней атаки дронов. В Раменском в двух многоэтажных домах вспыхнули пожары.

Москва, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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