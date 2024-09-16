Правительство установило порядок получения остатка маткапитала

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок того, как россияне смогут получать остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

После того, как граждане потратят большую часть маткапитала, например, на улучшение жилищных условий, на счету может оставаться небольшой остаток. Эти деньги в размере не более 10 тыс. рублей теперь можно получить в виде единовременно выплаты.

По поручению президента в соответствующий закон внесены поправки. Правительству оставалось утвердить правила выдачи остатка и форму заявления для граждан.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей. Правительство продолжает заниматься этими вопросами, в том числе предоставляя новые, более удобные для родителей инструменты поддержки», – сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава Минтруда Антон Котяков анонсировал будущие изменения в начале июля. По данным министерства, более чем у 730 тыс. семей остались суммы менее 10 тысяч рублей на счетах, с которых выплачивался маткапитал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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