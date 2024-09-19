Почти 14 тысяч семей получили остаток маткапитала

Социальный фонд получил более 70 тыс. заявлений от россиян, пожелавших получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты. Почти 14 тыс. семей уже получили деньги, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С понедельника в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тыс. семей», – приводит его слова пресс-служба министерства.

Котяков напомнил, что заявление можно подать на сайте Госуслуг, в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ.

19 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок того, как россияне смогут получать остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Выдаче подлежит сумма мене 10 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube