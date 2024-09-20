Вице-спикер Госдумы вновь предложит ввести 13-ю пенсию для россиян

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внесет законопроект о введении 13-й пенсии для россиян до конца года. Он заявил, что учел замечания к первой инициативе и продолжит убеждать коллег.

Инициатива дополнительной выплаты для пенсионеров в начальном варианте не нашла поддержки в Госдуме. Доработанный документ представят к концу года. Основные поправки будут касаться размера выплаты.

«Подготовленный мной законопроект становится ещё более востребованным. Планирую доработать документ, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года. Поправки будут касаться размера выплаты», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

Чернышов напомнил, что инфляция растет второй год подряд. Работающим гражданам это частично компенсируется увеличением зарплат, а доходы пенсионеров растут не так быстро. Важным стал вопрос о размере выплаты, поскольку пенсии начисляются по индивидуальным параметрам.

«Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», – добавил политик.

В июне Госдума одобрила индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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