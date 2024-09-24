Володин назвал сумму штрафа за пропаганду бездетности

Неуважение к материнству и отцовству и пропаганда бездетности будут наказываться в случае принятия соответствующих поправок в закон. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Авторы инициативы призвали на государственном уровне воспрепятствовать распространению информации, популяризирующей бездетность. Чаще всего такие сообщения появляются в тематических пабликах и сообществах в социальных сетях. Но законопроект предполагает полный запрет на продвижение идеологии чайлдфри: в сети Интернет, в СМИ, кино и рекламе.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц», – перечислил Володин в своем блоге.

Правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. Но призвало уточнить некоторые термины, чтобы под наказание не попали медицинские и связанные с религией случаи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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