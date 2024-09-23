Правительство поддержало запрет пропаганды чайлдфри

Правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. Но документ вновь предстоит доработать, следует из заключения кабмина.

Концепция запрета продвижения идеологии чайлдфри среди несовершеннолетних понятная правительству, поскольку находится в русле политики укрепления традиционных семейных ценностей. Но кабмин призвал уточнить понятие «отказа от деторождения» и учесть ситуации, когда это необходимо по медицинским показаниям или из религиозных соображений.

«Предполагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки», – цитирует заключение РИА Новости.

Заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова впервые представили законопроект в сентябре 2022 года. Правительство не поддержало документ и отправило на доработку. Авторы повторно выступили с инициативой в феврале 2023 года и предложили механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с защитой от деструктивной информации.

Более трети опрошенных россиян поддержали запрет идеологии чайлдфри. Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку: 36% и 32% соответственно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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