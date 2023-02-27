Пропаганда «чайлдфри» среди детей: в Госдуму повторно внесен запретительный законопроект

В нижнюю палату российского парламента повторно внесен законопроект о запрете распространения пропаганды среди несовершеннолетних добровольного отказа от рождения детей.

«Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ», – говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают внести соответствующий запрет в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – подчеркивается в пояснении.

Законопроект был внесен в Госдуму заксобранием Башкирии и депутатом нижней палаты парламента Эльвирой Аиткуловой. В сентябре 2022 года они уже вносили такой документ в Госдуму. Однако правительство не поддержало инициативу и профильный комитет отправил законопроект на доработку.

Москва, Мария Соколова

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