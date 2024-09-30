В Генштабе пообещали не отправлять призывников в новые регионы РФ

Вступившие в армию в рамках осенней призывной кампании россияне не будут проходить службу в новых регионах РФ, заверил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Призывные мероприятия будут проходить планово с 1 октября по 31 декабря 2024. Срок военной службы для призывников не изменится – 12 месяцев. Планируется отправить первые партии со сборных пунктов 15 октября. Ни одна из них не попадет в новые регионы РФ.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», – сказал Цимлянский во время брифинга.

Около трети призывников попадут в учебки и воинские части для получения военно-учетной специальности. После этого будут распределены по воинским частям в соответствии с навыками. Некоторые призывники станут частью научных или научно-производственных подразделений, спортивных рот.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», – добавил Цимлянский.

Аналогичное заявление в Минобороны сделали после завершения весенней призывной кампании.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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