В ЦБ раскрыли схему мошенничества под видом трудоустройства или стажировки

Преступники стали размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке с целью мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

С помощью анкеты злоумышленники выманивают у откликнувшихся граждан персональные и банковские данные. Затем они приглашают кандидатов на собеседование, чтобы расположить к себе, однако уклоняются от личной встречи в офисе и проводят собеседование дистанционно.

В конечном итоге мошенники просят соискатели перевести деньги на различные нужды. В том числе для подписания трудового договора, оплаты предварительного обучения, медосмотра или спецодежды, подтверждение актуальности банковской карты для зачисления зарплаты. Кроме того, преступники могут попросить установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.

ЦБ призвал граждан, ищущих работу, отказываться от предложения, если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки их просят за что-то заплатить. Там указали, что настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Также регулятор обратил внимание на то, что в письмах кандидатам с корпоративной электронной почты после символа @ всегда идет домен сайта компании.

В Центробанке рекомендовали соискателям всегда проверять информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала.

Ранее сообщалось о появлении в России новой схемы мошенничества, жертвой которой становятся ищущие работу люди. Аферисты под видом работодателя присылают соискателю вредоносное ПО, после чего крадут персональные данные.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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