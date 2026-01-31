российское информационное агентство 18+

Суббота, 31 января 2026, 11:23 мск

В киберполиции назвали признаки мошеннических схем при поиске подработки

В МВД перечислили признаки мошеннических схем, связанных с дополнительным заработком.

При поиске подработки необходимо обращать внимание на некоторые признаки, которые помогут распознать аферистов. Среди них – работа без договора, общение в мессенджерах и обещание фиксированного процента от проделанной работы. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает ТАСС.

В киберполиции призвали быть начеку при поиске подработки.

Ранее в МВД раскрыли мошенническую схему с «трудоустройством». Злоумышленники похищают деньги, создавая фальшивые компании и предлагая жертвам пройти обучение и стажировку. Соискателей заманивают привлекательными вакансиями, обещая гибкий график и высокий доход.

