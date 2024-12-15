Госдума рассмотрит проекты законов об ужесточении наказания за продажу вейпов и сигарет детям

Госдума на предстоящей неделе рассмотрит законопроекты, которые направлены на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, кальянов и табака. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале.

По его словам, проекты предполагают ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.

Один из законопроектов предусматривает значительное увеличение административных штрафов за эти правонарушения, отметил Володин. Предполагается, что штрафы для граждан в отдельных случаях вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей.

Второй проект закона вводит уголовную ответственность за повторное нарушение предусмотренных законодательством ограничений – соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении 10 декабря, напомнил политик. Как сообщал «Новый День», наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания», – подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, законопроект об увеличении штрафов за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов был внесен на рассмотрение Госдумы 28 ноября. Его авторами выступили более 80 депутатов во главе с Вячеславом Володиным.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время фиксируется рост правонарушений в этой сфере, что, по мнению авторов инициативы, обусловлено, в том числе, недостаточностью мер ответственности за нарушение правил торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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