Вплоть до исправительных работ: закон об ужесточении наказания за продажу вейпов детям прошел первое чтение

Нижняя палата российского парламента приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции, а также сырья для ее производства, кальянов и других устройств для потребления никотина.

Предполагается, что после окончательного принятия документа за неоднократное нарушение предусмотренных законодательством ограничений будет грозить уголовная ответственность. Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, аналогичное наказание уже действует за продажу детям алкогольной продукции.

Москва, Светлана Антонова

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