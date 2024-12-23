В Латвии хотят ввести запрет на использование русского языка в общественных местах

Латвийские власти продолжают беспрецедентное давление на русскоязычную диаспору страны. Активно ведутся дискуссии по запрету на размещение в общественных местах информации на русском языке. Об этом сообщил временный поверенный в делах Латвии Дмитрий Касаткин.

«Мы видим, что зачистка, если так можно выразиться, публичного пространства от русского языка продолжается. В апреле законодательно закреплено решение о постепенном отказе от его преподавания в школах в качестве второго иностранного», – цитирует дипломата газета «Известия».

Кроме того, русский язык искореняется в банковской сфере, в общеобразовательных учреждениях предпринимаются попытки запретить использование русского языка в неформальном общении.

«Наиболее острой продолжала оставаться ситуация с реализацией Ригой дискриминационного миграционного законодательства. Ввиду ужесточения требований по переоформлению ВНЖ порядка 1,5 тыс. россиян были вынуждены покинуть республику», – отметил Касаткин.

Рига, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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