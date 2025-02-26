Половина россиян выступают за возвращение смертной казни

Половина жителей России выступают за возвращение высшей меры наказания. При этом за последнее время число сторонников моратория на смертную казнь увеличилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Большинство россиян (49%) выступают за возвращение смертной казни, более четверти (26%) считают, что лучше сохранить нынешнее положение дел, то есть мораторий на ее применение, а 15% – сторонники полной отмены смертной казни», – сообщает РБК со ссылкой на исследование.

За четыре года число сторонников моратория на смертную казнь выросло – в 2021 году их было 21%. Уменьшилось и число тех, кто не определился со своим мнением по этой теме. Число сторонников применения и число сторонников полной отмены смертной казни практически не изменилось.

Чаще всего за лишение человека жизни за тяжкие преступления выступают представители старших поколений. Согласно опросу, среди родившихся с 1948 по 1967 год таких 62%. А вот среди «зумеров» (родившиеся в 2001 году и раньше) доминируют сторонники полной отмены такого вида наказания, их – 39%. Среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год) больше всего сторонников моратория – 35%.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин указал на то, что российские власти не отменяют мораторий на смертную казнь, несмотря на военную операцию и поддержку такого решения значительным числом россиян, а «наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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