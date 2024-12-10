Путин высказался о перспективах смертной казни в России

Российское государство принимает решения о повышении гуманности правосудия даже в нынешних условиях с учетом специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что даже в условиях боевых действий «и достаточно серьезных» власти не идут на этот шаг. «Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Как я уже и сказал – снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», – обратил внимание президент.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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