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Четверг, 27 февраля 2025, 10:24 мск

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В Кремле назвали условие возвращения Instagram* и Facebook* в Россию

Фото: Freepik

Москва не связывает вопрос снятия блокировки с американских соцсетей с восстановлением доверия между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Instagram* и Facebook* заблокированы в России за нарушение российских законов. Изменения взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном никак не отразится на работе западных соцсетей в России.

«Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», – отметил Песков.

*Организация принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2025, РИА «Новый День»

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