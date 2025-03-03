Почти два миллиона россиян запретили себе брать кредиты

Всего за два дня действия программы возможностью самозапрета на кредиты на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) воспользовались 1,7 млн россиян. Об этом сообщает Минцифры

«Средний возраст заявителя – 53 года. Слово «самозапрет» возглавило топ запросов Роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование», – говорится в сообщении.

Чаще всего заявление на самозапрет на получение ссуды подавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, а также Башкирии, Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области.

«У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заём. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на «Госуслугах»", – уточнили в министерстве.

1 марта вступил в силу закон, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов и микрозаймов. Возможен полный отказ от кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Мера вводится для борьбы с мошенниками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube