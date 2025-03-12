Мошенники обманывают россиян через самозапрет на кредиты

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и сообщают им, что запрет установлен неправильно. Для исправления ситуации аферисты предлагают перейти по отправленной в мессенджере ссылке, являющейся фишинговой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Ассоциацию развития финансовой грамотности.

Как пояснили в ассоциации, жертва мошенников переходит по ссылке и попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги». После ввода данных для входа на госпортал сведения попадают к злоумышленников. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг» и получить доступ к счетам.

Собеседники издания обратили внимание на то, что по фишинговой ссылке на телефон гражданина может загрузиться вирус, который способен читать смс-сообщения, в том числе коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк.

Сигналы о попытках мошенничества с использованием самозапрета на кредиты фиксирует и платформа «Народного фронта» «Мошеловка». По словам эксперта Александры Пожарской, злоумышленники под видом сотрудников «Госуслуг», представителей бюро кредитных историй или службы поддержки банков предлагают помощь в подключении самозапрета или снятия самозапрета, установленного по технической ошибке.

Напомним, 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов и микрозаймов. Возможен полный отказ от кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Соответствующее заявление можно подать через портал «Госуслуги». Накануне Минцифры сообщило, что сервисом по самозапрету на кредиты уже воспользовались 5 млн человек. Самому старшему заявителю 103 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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