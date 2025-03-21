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Пятница, 21 марта 2025, 10:32 мск

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СКР признал 43 тысячи человек потерпевшими от действий ВСУ в Курской области

Порядка 43 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими от преступлений боевиков ВСУ в регионе. Об этом доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину во время оперативного совещания, которое он провел в Курске, сообщает СКР.

Следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от действий украинских вооруженных формирований. «Жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита», – говорится в сообщении. Следователи ведомства фиксируют все указанные факты в рамках уголовных дел.

По информации СКР, с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, еще 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. «По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 уголовных дел», – отметили в ведомстве.

В Следственном комитете назвали организаторами атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующего воздушными вооруженными силами Николая Олещука* и командующего военно-морскими силами Алексея Неижпапу*. Им заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск.

За преступления в Курской области к длительным срокам лишения свободы осуждены 46 украинских военнослужащих. Уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием, сообщили в СКР. «Кроме того, заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область», – добавили в ведомстве.

Также продолжается расследование уголовных дел в отношении наемников, участвовавших в нападении на Курскую область. «Среди них есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры», – заявили в СКР.

Бастрыкин по итогам совещания поручил продолжить работу, направленную на защиту прав жителей Курской области, и на выявление новых эпизодов преступлений ВСУ и сбор доказательств по ним.

* внесены в России в список террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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